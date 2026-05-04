Ascolti tv del 3 maggio Fabio Fazio sfida le risate di Zelig On

Il 3 maggio, gli ascolti televisivi hanno visto una nuova sfida tra programmi di intrattenimento. Fabio Fazio ha proposto una puntata speciale con risate in primo piano, mentre la concorrenza ha coinvolto le trasmissioni di gioco. Da una parte c’era Zelig On, dall’altra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna, con le due ultime sfide che si sono confrontate anche di domenica per conquistare il pubblico e il risultato finale di share.

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti non si ferma nemmeno la domenica: il 3 maggio va in onda un’altra gara all’ultimo punto di share tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna. Il primato della fascia dell’access prime time viene conteso ogni sera dai due conduttori, anche se, almeno per il momento, nessuno riesce a imporsi in modo definitivo. Nel frattempo la sfida si sposta anche in prima serata grazie a fiction, intrattenimento e informazione. Rai1 propone un nuovo episodio delle vicende di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, mentre su Rai3 torna l’appuntamento fisso con Sigfrido Ranucci e il suo Report. Su Rete4 invece il palinsesto è affidato a Mario Giordano con Fuori dal coro.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 3 maggio, Fabio Fazio sfida le risate di Zelig On Notizie correlate Ascolti tv del 12 aprile, Sigfrido Ranucci sfida le risate di Zelig OnLa domenica sera in tv continua a muoversi tra informazione, intrattenimento e qualche esperimento di palinsesto. Ascolti tv del 22 marzo, chi ha vinto tra Imma Tataranni, Gerry Scotti e Fabio FazioImma Tataranni – Sostituto Procuratore, Chi vuol essere milionario – Il torneo, Le iene presentano Inside, Che tempo che fa: domenica 22 marzo 2026... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ascolti tv ieri domenica 26 aprile chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio Fazio; Ascolti Tv ieri (26 aprile): Roberta Valente domina ancora, De Martino sopra Gerry Scotti; Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 3 maggio da Alberto Angela a Pedro Almodóvar; Stasera in tv (3 maggio), scatta la rivoluzione: da Affari Tuoi a Roberta Valente, cambiano gli orari. Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 3 maggio da Alberto Angela a Pedro AlmodóvarEcco gli ospiti e le anticipazioni della puntata di Che Tempo Che Fa stasera in tv, domenica 3 maggio 2026: Alberto Angela e Pedro Almodóvar. gazzetta.it Che tempo che fa, colpaccio di Fabio Fazio: arriva in studio la leggenda vivente del cinemaIl pluripremiato Pedro Almodóvar si racconta a cuore aperto nel salotto di Fabio Fazio, portando a Che Tempo Che Fa tutto il fascino del grande cinema d'autore ... libero.it Alex Zanardi, in migliaia per l’addio: attesi anche Fabio Fazio, Gianni Morandi e Bebe Vio - facebook.com facebook RT @GiuseppeConteIT: La mia intervista con Fabio Fazio a "Che tempo che fa" | 19/04/1983 x.com