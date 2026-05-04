ASCOLTI TV 3 MAGGIO 2026 | LA PENULTIMA DI ROBERTA VALENTE RACCONTO DI UNA NOTTE REPORT FAZIO

Nella serata di domenica 3 maggio 2026 sono stati trasmessi diversi programmi televisivi, tra cui l'ultima puntata di Roberta Valente, il film Racconto di Una Notte e il consueto approfondimento di Report. I dati sugli ascolti mostrano le performance di ciascuna trasmissione, senza includere analisi o commenti sui risultati. La serata si è conclusa con un quadro delle preferenze del pubblico televisivo in quella giornata.

ASCOLTI TV 3 MAGGIO 2026 • DOMENICA •. Gli ascolti tv di domenica 3 maggio 2026 con Roberta Valente, Racconto di Una Notte e Report. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina in Famiglia – x Tg1 – x UnoMattina in Famiglia – x Check Up – x A Sua Immagine – x Santa Messa – x Regina Coeli – x Linea Verde – x + x Tg1 + Libri – x + x Pres. Domenica In – x Domenica In – x Domenica In – x Domenica In: I Saluti di Mara – x Da Noi. A Ruota Libera – x L’Eredità Weekend – x L’Eredità Weekend – x Tg1 – x Pres. Affari Tuoi – x Affari Tuoi – x Roberta Valente: Notaio in Sorrento – x TC – x G – x O – x.🔗 Leggi su Bubinoblog

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