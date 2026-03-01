L'Ascoli ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Carpi al Del Duca, confermando il suo successo nella partita. La formazione bianconera ha schierato un 4-2-3-1 con Vitale tra i pali e Alagna, Rizzo, Nicoletti e Guiebre in difesa. La partita si è conclusa con un risultato che permette all'Ascoli di mantenere il vantaggio sui rivali.

ASCOLI 3 CARPI 0 ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Rizzo, Nicoletti, Guiebre (dal 36' s.t. Pagliai); Milanese (dal 14' s.t. Corradini), Damiani; Silipo (dal 20' s.t. Galuppini 6), Rizzo Pinna, D'Uffizi (dal 36' s.t. Oviszach); Chakir (dal 21' s.t. Gori). Panchina: Brzan, Barosi, Ndoj, Corazza, Menna, Bando, Palazzino. All. Tomei CARPI (3-4-2-1) Sorzi; Zagnoni, Rossini (dal 1' s.t. Lombardi), Panelli (dal 37' s.t. Benvenuto); Tcheuna (dal 1' s.t. Verza), Rosetti, Figoli (dal 37' s.t. Mahrani), Rigo; Stanzani, Pietra; Sall. Panchina: Pasin, Scacchetti, Cecotti, Casarini, Giani, Gaddini. All. Cassani Arbitro: Mastrodomenico di Matera

I bianconeri fanno ancora festa al Del Duca. L'Ascoli vince anche contro il Carpi

Ascoli e Carpi si affrontano al “Del Duca” nel match della 29esima giornata Serie C, Girone B. - facebook.com facebook

La curva sud rinasce, al Del Duca di Ascoli spuntano i primi gradoni. Avanza il cantiere del settore storico del tifo bianconero. Consegna prevista in estate #ANSA x.com