Trump all’evento di arti marziali mentre saltano i negoziati | la notte controversa tra diplomazia e spettacolo

Durante una notte caratterizzata da negoziati con l’Iran, l’ex presidente è stato catturato mentre partecipava a un evento di arti marziali miste, lasciando spazio a molte domande sulla sua presenza. Una fotografia mostra chiaramente la sua presenza all’UFC, mentre contemporaneamente si svolgevano discussioni diplomatiche di rilievo. La scena ha attirato l’attenzione di media e osservatori, sollevando interrogativi sul rapporto tra impegni politici e momenti di svago pubblico.

Perché Trump era all’UFC durante i negoziati con l’Iran?. C’è una fotografia che racconta più di mille briefing diplomatici. Donald Trump acclamato al Kaseya Center di Miami, tra luci, musica e arti marziali miste, mentre a 13mila chilometri di distanza si consumava uno dei passaggi più delicati della crisi con l’ Iran. Sabato sera, nel pieno delle trattative in Pakistan guidate dal vicepresidente JD Vance, il presidente americano non era nella Situation Room. Era tra il pubblico dell’UFC, accolto dalle note di Kid Rock e dall’entusiasmo dei fan. Accanto a lui, il segretario di Stato Marco Rubio, il patron della UFC Dana White e volti noti dello spettacolo come Vanilla Ice.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Trump all’evento di arti marziali mentre saltano i negoziati: la notte controversa tra diplomazia e spettacolo Leggi anche: Iran, Rubio: "I negoziati sono agli inizi, Trump preferisce la diplomazia" Leggi anche: Negoziati tra Usa e Iran, giovedì ci sarà l’ultima chiamata per la diplomazia. Ma Teheran e Washington continuano a litigare, con il New York Post che avvisa: “Trump valuta attacco preventivo”