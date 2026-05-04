Martedì 5 si sono aperti i lavori della nona edizione di ‘Incontemporanea’, un evento dedicato all’arte. La manifestazione si svolgerà presso il Mercato Centro Culturale in Piazza Marconi ad Argenta, dove si terranno le varie esposizioni e iniziative previste. La curatrice dell’evento, Silvia Landi, ha comunicato che la kermesse si terrà a fine gennaio. La mostra proseguirà con un calendario di appuntamenti fino alla conclusione prevista.

Si aprono i lavori della nona edizione di ‘Incontemporanea’ a partire da martedì 5. La curatrice dell’iniziativa Silvia Landi annuncia che il Mercato Centro Culturale in Piazza Marconi ad Argenta ospiterà a fine gennaio la kermesse. Il progetto prevede una mostra collettiva e la presentazione di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Notizie correlate

Argenta, si prepara Incontemporanea: arte e libri in Piazza Marconi? Cosa scoprirai Quali tre volumi verranno presentati durante la mostra in Piazza Marconi? Come cambierà il Mercato Centro Culturale con questa nuova...

Arte, libri e performance tra le Delizie estensi: torna per l’ottava volta 'Incontemporanea'Mostre, libri e performance nel progetto Incontemporanea, a cura di Silvia Landi, giunto all’ottava edizione e sottotitolato ‘Emilia Romagna’.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Arte ancora protagonista: si aprono i lavori di ‘Incontemporanea’; Perché oggi la fisica quantistica, e non l’AI, è la protagonista dell’arte; Ritrarre il movimento: un maestro della fotografia in mostra a Volterra; Biennale arte, la Giuria si dimette: Leoni assegnati dai visitatori, rientrano in gara Israele e Russia.

Arte protagonista a S.Giovanni di Sinis con istallazione di GianMarco PorruTorna l'arte contemporanea nella Torre di San Giovanni del Sinis con l'opera Al fiume si fa festa con i fiori, di GianMarco Porru. L'istallazione, inaugurata oggi, fa parte del secondo ciclo di ... ansa.it

Arte e natura si incontrano sul Limbara: Organica protagonista dell’incontro culturale all’Olbia Community HubOrganica sbarca a Olbia. Il ciclo di incontri I luoghi del contemporaneo in Sardegna, promosso dall’Olbia Community Hub in collaborazione con l’Associazione Culturale Per Arte Vie, prosegue con un ... unionesarda.it

ATTIVITÀ CREATIVA – STILE KEITH HARING Un’attività semplice, coinvolgente e super motivante per far esprimere i bambini attraverso l’arte! Ispirandosi allo stile di Keith Haring, i bambini possono sperimentare: linee semplici e decise colori vivaci - facebook.com facebook

Biennale Arte, il caso Russia: il verbale degli ispettori finisce sul tavolo del Governo. Il punto centrale è la partecipazione della Russia e la procedura della Commissione Europea per sospendere o revocare i finanziamenti. x.com