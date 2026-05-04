Argenta si prepara Incontemporanea | arte e libri in Piazza Marconi

A Argenta si avvicina l’evento Incontemporanea, che si svolgerà in Piazza Marconi e unirà esibizioni artistiche e presentazioni di libri. Durante la mostra verranno presentati tre volumi illustrati, scelti tra le novità più recenti. La rassegna porterà un’attenzione particolare al Mercato Centro Culturale, che ospiterà le iniziative e le esposizioni, trasformando temporaneamente gli spazi dedicati alla cultura e all’arte.

? Cosa scoprirai Quali tre volumi verranno presentati durante la mostra in Piazza Marconi?. Come cambierà il Mercato Centro Culturale con questa nuova rassegna?. Perché la curatrice ha scelto proprio Argenta per questo progetto?. Cosa accadrà a Piazza Marconi tra la fine di gennaio?.? In Breve Preparativi in partenza martedì 5 maggio per l'evento di fine gennaio.. Presentazione di tre volumi specifici durante la mostra collettiva.. Piazza Marconi ospiterà la rassegna nel Mercato Centro Culturale.. La curatrice Landi punta a integrare cultura e commercio locale.. Martedì 5 maggio iniziano i preparativi per la nona edizione di Incontemporanea, la rassegna culturale che vedrà protagonista il Mercato Centro Culturale di Piazza Marconi ad Argenta verso la fine di gennaio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Argenta, si prepara Incontemporanea: arte e libri in Piazza Marconi Notizie correlate Arte, libri e performance tra le Delizie estensi: torna per l’ottava volta 'Incontemporanea'Mostre, libri e performance nel progetto Incontemporanea, a cura di Silvia Landi, giunto all’ottava edizione e sottotitolato ‘Emilia Romagna’. Leggi anche: Farini, l’Amministrazione vuole rimettere mano a piazza Marconi