Arte libri e performance tra le Delizie estensi | torna per l’ottava volta ' Incontemporanea'

Il ritorno di 'Incontemporanea' si deve al successo riscosso nelle passate edizioni, che ha spinto gli organizzatori a riproporre il progetto. Questa volta, l’evento si concentra su arte, libri e performance nella regione Emilia-Romagna, attirando artisti e appassionati da tutta Italia. La manifestazione offre un ricco programma di esposizioni e incontri, coinvolgendo diverse città e spazi culturali. La nuova edizione si apre con una mostra dedicata alla creatività emergente locale.

Mostre, libri e performance nel progetto Incontemporanea, a cura di Silvia Landi, giunto all’ottava edizione e sottotitolato ‘Emilia Romagna’. L’evento prevede da sabato 28 al 29 marzo, la presentazione di 88 artisti, 11 libri d’arte, 5 mostre e 3 sedi, quali la delizia Estense del Verginese a Gambulaga di Portomaggiore, delizia Estense del Belriguardo a Voghiera e Palazzo della Camera di commercio Ferrara Ravenna in Largo Castello a Ferrara. “Studiare la logistica nella solare e accogliente Emila Romagna - ha dichiarato Silvia Landi - ha stimolato ulteriormente il gruppo di artisti, nel condividere il progetto che ci vede impegnati immersi nell’arte e nella vita delle realtà cittadine della Regione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Brembo tra le migliori al mondo per le performance Esg: entra per la prima volta nello Standard & Poor’s Global Sustainability YearbookBrembo ha ottenuto un riconoscimento importante perché entra per la prima volta nello Standard & Poor’s Global Sustainability Yearbook 2026, una classifica che premia le aziende più attente alle questioni ambientali, sociali e di governance.

Il filo rosso di Volvo tra arte e performance dal vivo#Volvo-Studio Milano || Volvo Studio Milano annuncia la sua stagione culturale 2026 dedicata agli Orizzonti Sensoriali.

INCONTEMPORANEA 2026 | Emilia RomagnaMostre, libri e performance nel progetto INCONTEMPORANEA, a cura di Silvia Landi, giunto nel 2026 all'edizione VIII e sottotitolato Emilia Romagna. itinerarinellarte.it

Come l'arte contemporanea riesce ancora a turbarciLe performance al Maxxi di Arvo Pärth e Bob Wilson e di William Kentridge e Philip Miller hanno congiunto arte visiva e musica destando l’entusiasmo del pubblico. Forse il segreto è mettere insieme ar ... ilfoglio.it

