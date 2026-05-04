Recentemente è stata sviluppata una tecnologia chiamata Arte 2.5D, che permette di riprodurre il rilievo delle pennellate di dipinti come quelli di Van Gogh. Questa innovazione utilizza materiali specifici in grado di ricreare con precisione la consistenza e il rilievo delle opere d’arte. Inoltre, sono stati individuati materiali che garantiscono la sicurezza in ambienti come le scuole, riducendo i rischi legati all’utilizzo di certe sostanze o tecniche.

? Cosa scoprirai Come si riesce a replicare il rilievo fisico di Van Gogh?. Quali materiali garantiscono la sicurezza in ambienti come le scuole?. Perché i collezionisti europei preferiscono queste stampe alle copie piatte?. Come cambia il rapporto con l'opera poterla toccare finalmente?.? In Breve Il progetto nasce dalla collaborazione con l'agenzia modenese Apvd fondata da Alcide Po.. Il catalogo online della startup conta circa 600 opere di vari autori.. Le richieste commerciali arrivano da Francia, Germania e Irlanda per le opere Materico.. Produzione sostenibile con materiali certificati e impianto fotovoltaico presso la sede aziendale.. La startup art-tech Materico, nata nel territorio carpigiano, introduce una tecnologia capace di restituire la tridimensionalità delle pennellate dei grandi maestri attraverso l’effetto Materico 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arte 2.5D: la tecnologia che riproduce il rilievo delle pennellate

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