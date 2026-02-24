A cosa serve la strada musicale che riproduce melodie al passaggio delle auto e fa impazzire i residenti

Le melodie riprodotte dalla “strada musicale” sono diventate un problema per i residenti di Mumbai, dove il dispositivo si attiva ogni volta che passano le auto. La causa di questa irritazione deriva dal volume elevato e dalla frequenza continua delle melodie che disturbano la quiete quotidiana. Molti abitanti si sono lamentati per il rumore fastidioso che interrompe il riposo e le attività quotidiane. La questione rimane irrisolta mentre i cittadini sperano in un intervento.

Le strade musicali stanno conquistando il mondo, ma cosa succede quando diventano un fastidio per i residenti? È stato questo il caso per gli abitanti vicino alla Coastal Road di Mumbai.