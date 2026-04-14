Tele appoggiate alle pareti fiori dipinti a pennellate larghe colori accesi È uno degli attori più famosi al mondo Ma ora sembra che l' arte sia la sua vera passione

In un ambiente caratterizzato da tele appoggiate alle pareti e fiori dipinti con pennellate larghe e colori vivaci, si scopre un attore di fama internazionale che, oltre alla carriera cinematografica, coltiva una vera passione per l’arte. Un filtro con tonalità rosse e luci calde avvolge uno spazio che rivela un lato personale e poco noto di lui, caratterizzato da un’atmosfera intima e creativa.

U n filtro analogico che vira verso il rosso, luci calde, un atelier che racconta un lato intimo e sconosciuto ai più. Johnny Depp ha pubblicato sui suoi profili social un video girato nel suo studio privato e il risultato è un documento insolito. L’attore e sex symbol non ha voluto fare nessun tipo di promozione, ma lasciar entrare il suo pubblico in uno spazio privato, dove trasforma i pensieri in arte. Johnny Depp: i 10 film cult. guarda le foto Johnny Depp “apre” le porte del suo atelier. Lo studio è un posto vissuto, nel senso più letterale. Scaffali di legno scuro carichi di libri, oggetti, soprammobili accumulati nel tempo. Cavalletti gialli con tele in diverse fasi di lavorazione.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tele appoggiate alle pareti, fiori dipinti a pennellate larghe, colori accesi. È uno degli attori più famosi al mondo. Ma ora sembra che l'arte sia la sua vera passione Leggi anche: “Il gatto è anaffettivo? No, a modo suo è uno degli animali più dolci al mondo. È indipendente, ma l’importante è che sia amato”: le parole di Federico Coccia "Non è lei". La nuova teoria su uno dei dipinti più famosi della Storia ingleseAnna Bolena è uno di quei personaggi storici che continuano ad affascinare il pubblico a secoli di distanza. Tele Dehon. . La rassegna stampa a cura della redazione giornalistica di Tele Dehon - facebook.com facebook