Ars et Labor batte il Faenza ma il Mezzolara vola in Serie D

Nella giornata di calcio, Ars et Labor ha ottenuto una vittoria contro il Faenza, mentre il Mezzolara ha conquistato la promozione in Serie D. Durante l'incontro, è stato segnato un gol da centrocampo da parte di Prezzabile, che ha deciso la partita. Contestualmente, Ricci ha subito un infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo, causato da un episodio avvenuto durante il match.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Prezzabile a segnare il gol decisivo da centrocampo?. Chi ha causato l'infortunio che ha bloccato Ricci durante la gara?. Perché il risultato dell'Ars et Labor non basta per il primato?. Come affronterà la squadra di Parlato la sfida contro lo Young Santarcangelo?.? In Breve Senigagliesi segna al 4' su assist di Mazzali dopo cross di Carbonaro.. Mazzali raddoppia al 49' sfruttando il rimpallo sul palo di Luciani.. Prezzabile chiude il 2-0 al 71' con un tiro da centrocampo.. Ars et Labor affronterà lo Young Santarcangelo domenica prossima nei play off.. L’Ars et Labor batte il Faenza con 2-0 in casa, ma il traguardo della promozione sfugge per un soffio al gruppo ferrarese dopo la vittoria del Mezzolara.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ars et Labor batte il Faenza, ma il Mezzolara vola in Serie D Notizie correlate Leggi anche: Ars et Labor: vittoria contro il Faenza, ma il campionato va al Mezzolara Leggi anche: Ars et Labor, 2-0 al Faenza ma il campionato va al Mezzolara Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Faenza battuto e per l’Ars et Labor sarà playoff. La rincorsa al titolo si ferma dopo nove vittorie in 10 partite; Ars et Labor, vittoria e speranza: la promozione si deciderà all'ultima giornata - CRONACA e VIDEO; Eccellenza, girone B. L' Ars et Labor vince e crede ancora nella promozione diretta in D; Ars et Labor: vittoria contro il Faenza, ma il campionato va al Mezzolara. Ars et Labor: vittoria contro il Faenza, ma il campionato va al MezzolaraPer la squadra di Parlato secondo posto e playoff: domenica prossima la prima gara contro lo Young Santarcangelo ... today.it Calcio: Il Faenza perde con Ars et Labor Ferrara e si prepara al play out con CastenasoAmara ultima giornata per il Faenza Calcio che perde 0-2 sul campo dell’Ars et Labor Ferrara ed è costretto a giocarsi la salvezza domenica prossima nella partita di play out con il Castenaso. Era un ... ravennawebtv.it PattoXRestare arriva all’Ars: la proposta dal basso per una "Sicilia zero disoccupazione" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook