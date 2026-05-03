Ars et Labor 2-0 al Faenza ma il campionato va al Mezzolara

L'Ars et Labor ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Faenza, ma questa non è stata sufficiente per conquistare il titolo. Nel frattempo, il Mezzolara ha battuto 1-0 il S.Agostino, risultato che gli ha permesso di aggiudicarsi il campionato e di ottenere la promozione in Serie D. La stagione si è conclusa con il titolo che è andato al Mezzolara, nonostante la vittoria dell'Ars et Labor.