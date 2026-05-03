Ars et Labor 2-0 al Faenza ma il campionato va al Mezzolara
L'Ars et Labor ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Faenza, ma questa non è stata sufficiente per conquistare il titolo. Nel frattempo, il Mezzolara ha battuto 1-0 il S.Agostino, risultato che gli ha permesso di aggiudicarsi il campionato e di ottenere la promozione in Serie D. La stagione si è conclusa con il titolo che è andato al Mezzolara, nonostante la vittoria dell'Ars et Labor.
L'Ars et Labor batte 2-0 il Faenza, ma non basta. Il Mezzolara vince 1-0 contro il S.Agostino, si aggiudica il campionato e vola in Serie D. La squadra ferrarese, invece, deve accontentarsi dei play off e tornerà in campo domenica prossima per la prima gara. Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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