Ars et Labor | vittoria contro il Faenza ma il campionato va al Mezzolara

L'Ars et Labor ha sconfitto il Faenza per 2-0, ma questa vittoria non è stata sufficiente per ottenere la promozione. Nel frattempo, il Mezzolara ha vinto 1-0 contro il S. Agostino, conquistando il campionato e ottenendo il passaggio alla Serie D. La classifica finale ha visto dunque il Mezzolara salire di categoria, mentre l’Ars et Labor si ferma con la vittoria di giornata.

L'Ars et Labor batte 2-0 il Faenza, ma non basta. Il Mezzolara vince 1-0 contro il S.Agostino, si aggiudica il campionato e vola in Serie D. La squadra ferrarese, invece, deve accontentarsi dei play off e tornerà in campo domenica prossima per la prima gara. Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ars et Labor, 2-0 al Faenza ma il campionato va al Mezzolara Impresa Ars et Labor: Carbonaro e Senigagliesi stendono il Mezzolara. Campionato riaperto - VIDEOGli uomini di Parlato vincono il big match del Mazza, chiudendo la pratica in 42 minuti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ars et Labor, vittoria e speranza: la promozione si deciderà all'ultima giornata - CRONACA e VIDEO; L’Ars et Labor vince e riapre il campionato. A 90’ dalla fine è a 2 punti dalla capolista; Ars et Labor, Parlato: La fiammella resta accesa; Eccellenza, girone B. L' Ars et Labor vince e crede ancora nella promozione diretta in D. Ars et Labor: vittoria contro il Faenza, ma il campionato va al MezzolaraPer la squadra di Parlato secondo posto e playoff: domenica prossima la prima gara contro lo Young Santarcangelo ... today.it Mezzolara vince il girone B, Santarcangelo ai playoff con l'Ars et Labor. Pietracuta primo ai playoutL'ultima giornata del girone B di Eccellenza non delude le attese. Il Mezzolara regola 1-0 il Sant'Agostino e conquista la promozione in D: decide il gol del giovane attaccante Salonia al 44'. L'Ars e ... altarimini.it PattoXRestare arriva all’Ars: la proposta dal basso per una "Sicilia zero disoccupazione" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook