I carabinieri di Arrone sono intervenuti ieri mattina per soccorrere una donna di 90 anni rimasta intrappolata in casa a causa di un incendio. Secondo quanto riferito, il fumo proveniva dal camino e si era diffuso nell’appartamento, creando una situazione rischiosa. I militari sono riusciti a individuare il pericolo prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, mettendo in salvo la donna in tempo.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i carabinieri a individuare il pericolo prima dei vigili?. Cosa ha messo in pericolo la vita della donna di 90 anni?. Perché l'intervento della pattuglia ha evitato una tragedia nello stabile?. Quali errori nella manutenzione del camino hanno causato il rogo?.? In Breve I carabinieri hanno usato una coperta per sigillare lo sfiato del camino.. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo i militari per bonificare gli ambienti.. Il problema tecnico riguarda la manutenzione degli impianti di riscaldamento ad Arrone.. L'incendio ha saturato l'appartamento di fumi tossici durante la mattina di sabato.. I carabinieri di Arrone hanno messo in salvo una donna di 90 anni e i residenti di uno stabile sabato mattina, dopo che un incendio è divampato all’interno di un’abitazione del paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arrone, carabinieri salvano una 90enne: fumo nel camino e rogo in casa

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