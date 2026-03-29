I carabinieri sono intervenuti in un'abitazione nel centro storico di Sanza, dove hanno trovato un uomo di 68 anni ormai privo di vita, carbonizzato. La scoperta è avvenuta dopo la segnalazione di un incendio divampato nell’appartamento. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause e sull’eventuale presenza di altre circostanze sospette. Al momento, si ipotizza che il decesso possa essere stato causato da un malore davanti al camino.

Un uomo di 68 anni è stato trovato carbonizzato all'interno della sua abitazione nel centro storico di Sanza (Salerno). I carabinieri sospettano che la sua morte sia stata provocata da un triste incidente che non gli ha lasciato scampo. Della vittima, un uomo di 68 anni, non si avevano più notizie da domenica 22 marzo. L'uomo aveva votato al referendum ed era rientrato in casa. Da giorni però non lo si incrociava più per strada, così ieri, 28 marzo, i familiari hanno lanciato l'allarme. I militari sono quindi entrati all'interno dell'abitazione e hanno rinvenuto il cadavere carbonizzato. I carabinieri sospettano che l'uomo abbia accusato un malore, cadendo nel camino. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - I carabinieri entrano in una casa e trovano un 68enne carbonizzato: l'ipotesi del malore davanti al camino

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