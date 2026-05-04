La Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva è iniziata con l’evento di boulder a Keqiao. La competizione ha visto atleti di varie nazioni confrontarsi su strutture di gara allestite per l’occasione. La prova ha rappresentato il primo step del torneo, che proseguirà con altre tappe in diverse località. La manifestazione si svolge sotto l’egida delle federazioni internazionali di specialità.

L’appuntamento con il boulder a Keqiao ha aperto ufficialmente la Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva. Fra le pareti cinesi il livello è stato sin da subito molto alto e lo spettacolo è andato di pari passo facendo emergere le prime indicazioni anche per il futuro. In casa Italia, la fotografia è chiaroscura: buoni segnali dal comparto femminile, tanta fatica dal comparto maschile. Camilla Moroni, pur non avendo centrato la finale (15esima alla fine), ha confermato il suo status di atleta su ottimi standard e nel corso stagione può avere tutte le carte in regola per crescere, così come quella Francesca Matuella – 19esima – capace di stupire soprattutto nella fase di qualificazione, con l’obiettivo centrato di superare il primo taglio.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva: Italia, dal boulder di Keqiao arrivano indicazioni in chiaroscuro

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