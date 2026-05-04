Oggi si tiene a Yerevan, in Armenia, l’ottava riunione della Comunità politica europea, alla quale partecipano i leader di circa 50 Paesi. Tra i presenti figura anche la premier italiana. Il tema principale dell’incontro è «Unità e stabilità in Europa». La riunione si concentra su questioni di sicurezza, cooperazione e relazioni tra le nazioni coinvolte. La sessione si svolge in un momento di attenzione internazionale sulla stabilità del continente.

Oggi, 4 maggio, si svolge l’ottava riunione della Comunità politica europea (Cpe). L’incontro riunisce i leader mondiali di quasi 50 Paesi, tra cui la premier Giorgia Meloni, a Yerevan, in Armenia. Lo scopo dell’incontro è di instaurare un dialogo strategico tra gli Stati membri dell’Unione europea e i loro rispettivi partner. È inclusa l’Ucraina e i Paesi balcanici attualmente candidati all’adesione all’UE. Comunità politica europea: quali sono i punti di maggior interesse?. Lo spazio di coordinamento dell’azione politica ha ulteriormente consolidato la sua importanza dall’inizio della guerra in Ucraina. Attualmente, con le crescenti crisi politiche che minacciano l’ordine internazionale, l’obiettivo è ben chiaro.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Armenia, riunione della Comunità politica europea. Il tema: «Unità e stabilità in Europa»

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