A Yerevan, in Armenia, si sta svolgendo il vertice della Comunità politica europea con la partecipazione di 48 leader mondiali. L'incontro si svolge in un momento di tensioni legate alle nuove tariffe commerciali introdotte dagli Stati Uniti. Oltre alle discussioni ufficiali, si osservano incontri informali tra i rappresentanti di diversi paesi, mentre le questioni commerciali e diplomatiche occupano un ruolo centrale nel dibattito.

Quarantotto leader mondiali riuniti a Yerevan, in Armenia, per il vertice della Comunità politica europea. Tra le questioni al centro del dibattito il rapporto sempre più complicato e teso con gli Stati Uniti di Trump. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Armenia, il vertice all’ombra dei nuovi dazi Usa

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