Farini l’Amministrazione vuole rimettere mano a piazza Marconi

L’Amministrazione ha deciso di intervenire su piazza Marconi dopo aver constatato che la viabilità presenta rischi concreti. La causa principale deriva dal traffico intenso e dalla mancanza di spazi adeguati per pedoni e ciclisti. Per garantire maggiore sicurezza, si pianificano lavori di riqualificazione e nuove misure di regolamentazione. La decisione mira a rendere l’area più accessibile e sicura per tutti gli utenti. I dettagli dei prossimi interventi saranno comunicati a breve.

Oltre una cinquantina le risposte al sondaggio indetto dal Comune. Il vicesindaco Sturla: «Ci chiedono un luogo più sicuro per condividere spazi ed eventi» «Abbiamo fatto, come Amministrazione, una valutazione, negli ultimi tempi: piazza Marconi non è sicura dal punto di vista viabilistico. Le strade s’incrociano, la sicurezza non è garantita. La vorremmo, inoltre, più vivibile, deve infondere un senso di appartenenza per i cittadini, ospitando fiere, mercati, eventi culturali e per i bambini. Oggi non è così». Erika Sturla, vicesindaco di Farini con delega all’urbanistica, spiega le intenzioni del comune dell’Alta Valnure. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Boato in piazza: petardo esplode in mano a un ragazzino, mano dilaniataNella notte di Capodanno a Brescia, un giovane ha subito gravi ferite alla mano dopo aver fatto esplodere un petardo inaspettatamente. Il nuovo anno porterà la riqualificazione di piazza MarconiIl consiglio comunale di Carmignano di Brenta ha approvato il Bilancio di previsione 2026–2028 nel penultimo giorno del 2025.