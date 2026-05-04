Arezzo si prepara a vivere tre giorni all'insegna della cultura e della cucina greca, con l’arrivo del Greek Eat Fest in piazza Sant’Agostino. Durante l’evento, vengono proposte specialità come la pita, e si svolgono esibizioni di sirtaki. L’iniziativa coinvolge anche gli esercenti locali e i visitatori, che possono partecipare a laboratori e degustazioni. L’evento si svolge nei prossimi giorni, attirando attenzione tra i cittadini.

Il Greek Eat Fest invade piazza Sant’Agostino (e le buone intenzioni degli aretini) AREZZO – La prova costume può aspettare. Anzi, è ufficialmente rimandata. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio, piazza Sant’Agostino smette i panni austeri da centro storico e si trasforma in una rumorosa, profumata e leggermente unta taverna greca. Torna il Greek Eat Fest, e con lui l’inevitabile domanda: “ma davvero un altro giro di pita lo prendiamo?” La risposta, ovviamente, è sì. Tre giorni in cui Arezzo parlerà greco. o almeno ci proverà tra un “tzatziki” pronunciato male e un “souvlaki” ordinato con convinzione. Il programma è semplice: si mangia, si beve, si ascolta musica e – per i più coraggiosi – si balla pure.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo si sveglia greca: tre giorni tra pita, sirtaki e dieta rimandata

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