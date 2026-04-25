Arezzo si appresta a ospitare un evento dedicato agli appassionati di Vespe, con un raduno che durerà tre giorni, dal Primo Maggio fino a domenica. Vespisti provenienti da diverse parti d’Italia e dall’estero stanno arrivando in città, pronte a partecipare a giri in moto, momenti di convivialità e ricordi legati al mondo delle due ruote. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e si svolge tra incontri, pasti condivisi e passione per i veicoli d’epoca.

Oh, preparatevi perché arrivano da tutta Italia e pure dall’estero: i vespisti stanno per prendere d’assalto Arezzo per un fine settimana che si preannuncia bello carico! Tre giorni di festa, motori che ronzano e tanta allegria, dal Primo Maggio fino a domenica. Si comincia venerdì 1 maggio, che è pure festa, con il Campionato Italiano di Rievocazione Storica: partenza da piazza San Domenico alle 10 e via verso il Casentino, fino a Pieve a Socana. Qui non conta chi corre più forte, ma chi guida meglio e con più stile. roba d’altri tempi! Poi tutti di nuovo in città per le premiazioni e, alle 18, si apre pure la mostra per i 30 anni del Vespa Club Arezzo, tra motorini storici e ricordi che fanno venire il magone.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo invasa dalle Vespe: tre giorni a tutto gas tra giro, mangiate e amarcord!

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