La conferenza del professor Italo Farnetani su Gabriella Thévenin

Il professor Italo Farnetani terrà una conferenza su Gabriella Thévenin, perché ha studiato a fondo la vita della suora francese. La sua relazione si svolgerà il 25 febbraio alle 20, nel salone delle feste della Fondazione Thévenin ad Arezzo. Farnetani approfondirà il ruolo di Thévenin, che ha fondato un istituto locale e viene ricordata come una figura di grande fede. La serata si inserisce nell’incontro mensile del Soroptimist Club di Arezzo, con la presidente Daniela Tosi che modererà l’evento.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – Il 25 febbraio 2026, alle ore 20, nel salone delle feste della Fondazione Thévenin in via Sassoverde 32, ad Arezzo, si svolgerà una conferenza del professor Italo Farnetani su Gabriella Thévenin, la suora francese che fondò l'istituto aretino e morì con la fama di santità L'iniziativa si svolgerà nell'ambito della riunione mensile del Soroptimist Club di Arezzo e sarà condotta dalla presidente Daniela Tosi. Il professor Farnetani illustrerà la figura di Gabriella Thévenin, la suora francese che rivoluzionò l'assistenza alle orfane, trasformando un modello basato sulla compassione in un percorso di emancipazione e autonomia.