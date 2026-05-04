Giovedì 7 maggio, al Museo Amaranto di Arezzo, si è tenuta una cerimonia di premiazione dedicata a riconoscimenti sportivi e premi speciali. Sono state consegnate diverse onorificenze, tra cui premi per le migliori prestazioni e riconoscimenti per le presenze in campo. L’evento ha attirato numerosi ospiti e appassionati, che hanno partecipato alla celebrazione delle eccellenze del settore. La serata si è svolta con grande entusiasmo e coinvolgimento.

AREZZO – Altro che seratina tranquilla: giovedì 7 maggio al Museo Amaranto va in scena la notte degli Oscar. versione amaranto. Appuntamento alle 21.15 per celebrare chi, quest’anno, non si è limitato a giocare ma ha scritto una pagina bella grossa di storia. E il motivo è uno di quelli che fanno battere il cuore: la promozione in Serie B. Un traguardo che ad Arezzo aspettavano da un pezzo e che ha riportato entusiasmo, orgoglio e pure qualche lacrimuccia (di gioia, ovviamente) tra i tifosi. Si parte con i premi pesanti: la “Rovesciata d’Oro”, per il migliore in assoluto, va a Camillo Tavernelli, mentre il Premio “Lauro Minghelli” per il miglior under 23 finisce a Gennaro Iaccarino.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, pioggia di premi al Museo Amaranto: tra rovesciate d’oro e 200 presenze, è festa grande (e meritata)

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