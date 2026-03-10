Festa in Romagna | 1.500 presenze e premi al dialetto

La serata di venerdì in Romagna ha visto la partecipazione di oltre 1.500 persone che si sono radunate per celebrare le tradizioni locali durante l’evento annuale organizzato da RomagnaBanca Credito Cooperativo. Durante la manifestazione sono stati consegnati premi dedicati al dialetto romagnolo, coinvolgendo il pubblico in un momento di condivisione culturale. La serata ha promosso il patrimonio linguistico e tradizionale della regione.

La serata del venerdì scorso ha oltre 1.500 persone riunitesi per celebrare la tradizione romagnola durante l’evento annuale organizzato da RomagnaBanca Credito Cooperativo. La manifestazione, intitolata ‘Festa in Romagna’, si è svolta a Cesena e ha unito musica, dialetto e cultura locale in un unico palcoscenico vivace. Giampiero Pizzol ha guidato la serata con il suo stile ironico, alternando momenti di intrattenimento a passaggi istituzionali che hanno coinvolto direttamente il pubblico presente. L’apertura del programma è stata affidata alla compagnia Quei de Bosc, che ha proposto lo spettacolo dialettale Solo una volta, offrendo un primo assaggio della ricchezza linguistica del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

