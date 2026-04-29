Arriva Chianti Arezzo Art experience

Da lanazione.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 aprile 2026 a Arezzo si inaugura Chianti Arezzo Art Experience, un evento che combina l’arte e il vino. La manifestazione si svolge in diverse location della città e propone esposizioni di opere, degustazioni di vini locali e attività culturali legate al territorio. L’evento durerà diversi giorni e coinvolgerà artisti, produttori e visitatori in un percorso tra creatività e tradizione.

Arezzo, 29 aprile 2026 –  Chianti Arezzo Art experience.  Il gusto dell’arte, l’arte del vino. Arezzo è come una perla nascosta della Toscana, dove si possono ancora scoprire paesaggi, piazze, monumenti e piccoli gioielli della viticoltura moderna ancora poco conosciuti ma capaci di regalare grandi emozioni. Una città che ha dato i natali a personaggi illustri e che oggi continua a far nascere nuove realtà protagoniste del panorama enologico del Chianti. Ci sono luoghi che non si visitano soltanto: si scoprono. Arezzo è uno di questi. Città d’arte, di storia e di grandi tradizioni culturali, Arezzo custodisce un patrimonio prezioso fatto di piazze, palazzi storici, musei straordinari e scorci ancora autentici, lontani dai percorsi più battuti del turismo di massa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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