Arena occupata Vuelle in esilio Porte spalancate nelle Marche | Felici di accogliere la squadra

Le porte degli impianti nelle Marche sono state aperte per la squadra che si trova ora in esilio a causa di un’occupazione dell’arena. Le autorità locali hanno espresso la loro disponibilità ad aiutare, sottolineando la volontà di collaborare sia in questa fase che in futuro. La squadra si trova a dover disputare le proprie partite lontano dalla propria casa abituale, trovando accoglienza e supporto dai gestori delle strutture della zona.

Sono "felici di accogliere la Vuelle nei loro impianti cittadini ", e assolutamente "disponibili a dare una mano", sia oggi che in futuro. Se Pesaro esilia le sue glorie sportive, costrette a giocare i play off fuori città per l’indisponibilità dell’astronave, il resto delle Marche è pronto ad accogliere la squadra con grande entusiasmo, superando ogni possibile difficoltà logistica o eventuale inimicizia. E’ così per l’amministrazione di Jesi, la città in cui verosimilmente si giocherà la partita sabato prossimo. Ma anche per Ancona, che potrebbe accogliere le prossime, eventuali, sfide. Insomma, una vera e propria ’scelta di campo’, in senso stretto, dettata da un principio che sembrava sacrosanto: la titolarità dell’impianto sportivo è di chi ci gioca tutto l’anno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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