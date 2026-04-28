M5S nelle Marche | Fede guida la nuova squadra per il territorio

Il Movimento 5 Stelle nelle Marche ha annunciato la conferma della sua guida regionale, con alcuni cambi ai livelli provinciali. Nuovi coordinatori sono stati nominati nelle province di Fermo e Ancona, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del movimento sul territorio. La scelta mira a consolidare le radici locali e a rafforzare le attività del partito nelle aree interessate.

? Cosa sapere Fede conferma la guida del M5S nelle Marche con nuovi coordinatori provinciali.. I cambi a Fermo e Ancona puntano al radicamento territoriale del movimento.. Fede riceve la conferma come coordinatore del Movimento 5 stelle nelle Marche, guidando una nuova struttura territoriale definita dal presidente Conte per rinnovare l’azione politica in tutta la regione. L’incarico, che il deputato intende onorare con un impegno costante basato sull’ascolto e sul senso di servizio, mira a consolidare il radicamento del movimento tra le comunità locali. La riorganizzazione coinvolge anche i vertici provinciali: Simone Vecchi assume la guida di Fermo al posto di Mirella Emiliozzi, mentre Roberto Ascani succede a Sergio Romagnoli nella gestione di Ancona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - M5S nelle Marche: Fede guida la nuova squadra per il territorio Notizie correlate Leggi anche: Plasma buttato nelle Marche, il caso finisce in Parlamento: il M5s chiama in causa il ministro della Salute Bellaria presenta la nuova squadra di comunicazione per promuovere il territorioNuovo piano strategico e vincenti partnership per la comunicazione di Bellaria Igea Marina 2026: questo è ciò che è emerso in seguito all’incontro... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Marche arriva il fronte freddo | piogge e temperature in calo di 10°. Fede confermato coordinatore del M5s nelle Marche, 'fiducia che voglio onorare'Il deputato Giorgio Fede è stato confermato coordinatore territoriale del Movimento 5 stelle nelle Marche, nell'ambito della nuova squadra annunciata dal presidente Giuseppe Conte. (ANSA) ... ansa.it M5S nel Fermano, Simone Vecchi nuovo coordinatore provincialeM5S - A darne notizia è il coordinatore regionale Giorgio Fede che, a sua volta, è stato confermato alla guida dei pentastellati marchigiani ... cronachefermane.it