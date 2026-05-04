Ardue sponde dell’Adda Quindici mesi di cantiere

Le sponde dell’Adda si trovano a breve distanza, ma ora sono separate da un cantiere che durerà almeno un anno e mezzo. La chiusura di un tratto lungo il fiume ha portato alla temporanea interruzione dei collegamenti tra le due province, modificando le rotte e le modalità di attraversamento per i cittadini e i pendolari della zona. La situazione resterà invariata fino alla fine dei lavori previsti.

BRIVIO (Lecco) Così vicine, così lontane. La provincia di Lecco e la provincia di Bergamo da oggi sono più distanti e lo resteranno per 15 mesi almeno. Dalle 2 della notte appena trascorsa, i dirigenti di Anas, come prennunciato, hanno chiuso completamente al transito il secolare ponte di Brivio sull’ Adda, tra Brivio, sulla sponda ovest del fiume, e Cisano Bergamasco, sulla sponda est. Ingegneri, architetti, tecnici e operai specializzati delle imprese incaricate devono ristrutturarlo e consolidarlo, adeguandolo anche alle normative antisismiche. Si tratta di un progetto da 14 milioni di euro, al termine del quale il ponte, inaugurato nel 1917, sarà percorribile anche con mezzi dal peso fino a 44 tonnellate, rispetto al limite delle 7,5 di prima.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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