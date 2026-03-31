Passerella ciclopedonale sul fiume Adda crolla ancora | quinto cedimento in due mesi

Una passerella ciclopedonale sul fiume Adda ha subito un nuovo cedimento, portando a cinque incidenti in due mesi. L’opera, del valore di quattro milioni di euro, collega i comuni di Crotta d’Adda e Maccastorna. I crolli continuano a verificarsi nonostante i lavori di manutenzione e le riparazioni effettuate nel tempo. La passerella è attualmente sotto osservazione da parte degli enti competenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’opera da 4 milioni sotto accusa. Nuovo crollo per la passerella ciclopedonale che dovrebbe collegare Crotta d’Adda, nel Cremonese, a Maccastorna, nel Lodigiano. Si tratta del quinto cedimento in appena due mesi per un’infrastruttura realizzata nell’ambito della ciclovia VenTo, con un investimento di 4 milioni di euro finanziati da Regione Lombardia. Un progetto nato con grandi ambizioni, ma che oggi appare sempre più lontano dal completamento e in forte perdita di credibilità. L’ultimo crollo del 30 marzo. L’episodio più recente si è verificato nel pomeriggio di lunedì 30 marzo, quando è crollata la parte della struttura più vicina alla sponda lodigiana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Passerella ciclopedonale sul fiume Adda crolla ancora: quinto cedimento in due mesi Articoli correlati Maccastorna, crolla la passerella ciclopedonale (ancora in costruzione) e finisce nell’AddaMaccastorna (Lodi), 13 febbraio 2026 – Il silenzio della mattina lungo le rive dell’Adda è stato squarciato poco dopo mezzogiorno da un boato. Leggi anche: È costata 4 milioni di euro, ma la passerella ciclopedonale sul fiume Adda è crollata per la quinta volta Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Quarto d’Altino, Posata la passerella sul Sile; Crolla per la quinta volta la passerella da 4 milioni sull’Adda: resta in piedi un solo pezzo; Quinto crollo della passerella ciclopedonale sull'Adda; Cede un altro tratto della passerella ciclopedonale sull’Adda: quinto crollo in poco più di un mese. Quinto crollo della passerella ciclopedonale sull'AddaE cinque. Adesso è rimasta una sola campata ancorata al ponte che collega Crotta d'Adda, in provincia di Cremona, a Maccastorna, nel Lodigiano: nel pomeriggio di lunedì si è verificato il quinto croll ... rainews.it Quinto crollo della passerella ciclopedonale sull'Adda. Tra il Cremonese e il Lodigiano, investimento da 4 milioni di euro #ANSA x.com Il furgone è rimasto bloccato sulla passerella ciclopedonale Leggi l’articolo tinyurl.com/ypm4yapy - facebook.com facebook