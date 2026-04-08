Le sponde dell’Adda prese d’assalto a Fara | Scempio di regole

Il giorno di Pasquetta, le sponde dell’Adda a Fara sono state prese d’assalto da numerosi visitatori. Molti hanno ignorato i divieti, parcheggiando in modo selvaggio e lasciando grandi quantità di rifiuti lungo il fiume. La situazione ha provocato preoccupazioni tra gli abitanti e gli operatori locali, che hanno segnalato un vero e proprio scempio di regole e rispetto per l’ambiente.

LA SEGNALAZIONE. Molti turisti in riva al fiume il giorno di Pasquetta a Fara. Divieti ignorati: parcheggio selvaggio e mucchi di rifiuti. Il sindaco: «Valuteremo dei blocchi per i giorni festivi». Assalto alle sponde del fiume Adda, a Pasquetta, a Fara d’Adda. E, in particolare, all’area verde ai piedi della passerella e a quella adiacente al parcheggio in via Reseghetti. Centinaia sono state le persone da fuori che hanno raggiunto il paese rivierasco parcheggiando poi in ogni spazio disponibile, in barba ai divieti di sosta. E non sono stati rispettati anche i diversi divieti imposti da un’ordinanza che ogni anno il sindaco Raffaele... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Le sponde dell’Adda prese d’assalto a Fara: «Scempio di regole» A Fara Gera d’Adda il teatro diventa spazio di incontro per giovani adulti con disabilitàIl laboratorio teatrale promosso dall’associazione “Perché No?!” sostenuto da Fondazione Comunità Bergamasca crea relazioni, valorizza le... Ex Linificio di Fara Gera d’Adda, il progetto vola a Cannes: vetrina al Mipim 2026Il piano di rigenerazione urbana sarà presentato nel Padiglione Italia di Ice, nella sezione Invest in Lombardy. Si parla di: Le sponde dell’Adda prese d’assalto a Fara: Scempio di regole. Le sponde dell’Adda prese d’assalto a Fara: «Scempio di regole»Molti turisti in riva al fiume il giorno di Pasquetta a Fara. Divieti ignorati: parcheggio selvaggio e mucchi di rifiuti. Il sindaco: «Valuteremo dei blocchi per i giorni festivi». ecodibergamo.it Nella Valle del fiume Adda spunta un nuovo museo diffuso da Leonardo all’archeologia industrialeIl progetto promosso dell’Ecomuseo Adda di Leonardo ha messo in rete nove Comuni lombardi lungo il corso del fiume per offrire, con la partecipazione attiva delle comunità locali, inediti strumenti di ... artribune.com