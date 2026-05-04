Archeotrekking nel bosco di Santa Venera | passeggiata archeologico-naturalistica a Carini

Domenica 10 maggio si svolgerà un archeotrekking nel bosco di Santa Venera, a Carini. La passeggiata avrà come obiettivo l'esplorazione del territorio attraverso un percorso che unisce elementi naturalistici e archeologici. Le guide escursionistiche, riconosciute dall'Aigae, accompagneranno i partecipanti lungo il sentiero, offrendo approfondimenti sulla storia e sulla flora del bosco. L'evento è aperto a tutte le persone interessate a scoprire il patrimonio locale in modo attivo.

Domenica 10 maggio torna l'appuntamento con l'avventura per una imperdibile esperienza a contatto con la natura e la storia! Una passeggiata archeologico-naturalistica all’interno del bosco di Santa Venera, a Carini, in compagnia delle guide escursionistiche Aigae esperte del territorio e degli.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Archeotrekking nel bosco di Santa Venera: per la festa delle donna passeggiata archeologico-naturalistica a CariniDomenica 8 marzo torna l'appuntamento con l'avventura per una imperdibile esperienza a contatto con la natura e la storia. Passeggiata naturalistica a Monreale: visita guidata al CastellaccioArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica, in collaborazione con il Club Alpino Siciliano, organizza sabato 11 aprile uno degli Archeotrekking...