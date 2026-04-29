Caso Arbitri la Procura indaga anche su Inter Roma | chiesti i file audio originali della sala VAR

La Procura di Milano sta indagando su un episodio verificatosi durante la partita tra Inter e Roma della scorsa stagione. Come parte dell’inchiesta, sono stati richiesti i file audio originali della sala VAR. L’indagine riguarda specificamente alcune decisioni arbitrali, e l’attenzione si concentra anche su questa partita, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Inter News 24 Caso Arbitri, la Procura di Milano punta ad accertare un episodio legato alla sfida, della scorsa stagione, tra Inter e Roma. L’inchiesta sulla presunta frode sportiva nel mondo arbitrale si arricchisce di un capitolo inquietante legato alla sfida tra l’ Inter di Cristian Chivu e la Roma, disputata lo scorso 27 aprile 2025. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Procura di Milano mira ad accertare un episodio di presunta ingerenza avvenuto nella sala VAR di Lissone. Almeno due testimoni avrebbero riferito di una «bussata» del supervisore Andrea Gervasoni al vetro della sala, seguita da un perentorio «Fatti i fatti tuoi» rivolto all’assistente VAR Marco Piccinini.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caso Arbitri, la Procura indaga anche su Inter Roma: chiesti i file audio originali della sala VAR LA ROMA SI LAMENTA PER UN FALLO SUL GOL DEL 3-1 DELL’INTER CHE FALSA LA PARTITA Notizie correlate Leggi anche: Inter Roma, Repubblica: «La Procura di Milano acquisirà al più presto i file audio e video originali». La ricostruzione La Procura: "Rocchi scelse arbitri graditi all'Inter". E spunta anche un caso VarAGI - Gianluca Rocchi nell’inchiesta della Procura di Milano è accusato di concorso in frode sportiva per avere scelto arbitri graditi all’Inter in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Arbitri, il caso si allarga! Tensione in Procura: cinque indagati noti, ma gli iscritti sono di più; Ventinove arbitri in Procura: Rocchi parlava con molti club; Inchiesta sugli arbitri: cosa sappiamo finora sul caso Var, Rocchi e la nuova ombra sul calcio italiano; Il Pm: 'Rocchi scelse arbitri graditi all'Inter'. Inchiesta arbitri: Inter non indagata. La Procura prova a far chiarezza sul caso RocchiL'indagine nata da un esposto di un tifoso del Verona dopo il caso Bastoni-Duda nel gennaio 2024. Ma nel fascicolo degli indagati ci sono solo esponenti del mondo arbitrale e nessun club inchiesta arb ... panorama.it Cosa dobbiamo aspettarci dal caso arbitri: parla l’avv. Lubrano (LUISS)Caso arbitri: cosa rischiano i club, l'iter legale e sportivo, le differenze con Calciopoli: l'intervista all'avvocato e professore Enrico Lubrano ... policymakermag.it #Padovan dice la sua su caso arbitri Le dichiarazioni x.com Sinceramente: che idea vi siete fatti sul caso arbitri - facebook.com facebook