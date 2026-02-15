Real Madrid Arbeloa esce allo scoperto su Mbappé | come sta l’attaccante francese e quando potrà tornare in campo

Alvaro Arbeloa ha confermato che Kylian Mbappé sta meglio dopo l’infortunio al ginocchio e potrebbe tornare in campo tra circa due settimane. Il francese si è allenato con il gruppo questa settimana, mostrando segnali di ripresa. La sua presenza sarà decisiva nelle prossime partite di Champions League, che si giocheranno a fine mese.