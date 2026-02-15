Real Madrid Arbeloa esce allo scoperto su Mbappé | come sta l’attaccante francese e quando potrà tornare in campo
Alvaro Arbeloa ha confermato che Kylian Mbappé sta meglio dopo l’infortunio al ginocchio e potrebbe tornare in campo tra circa due settimane. Il francese si è allenato con il gruppo questa settimana, mostrando segnali di ripresa. La sua presenza sarà decisiva nelle prossime partite di Champions League, che si giocheranno a fine mese.
LaLiga, Real Madrid in pensiero: si ferma Kylian Mbappé! L’attaccante francese out contro il Betis per una distorsione al ginocchio sinistro: i tempi di recupero
Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid, si è infortunato al ginocchio sinistro durante l’ultima partita contro il Betis, provocando preoccupazione tra i tifosi e la squadra.
Mbappé, appuntamento con la storia per il francese! Contro il Siviglia l’attaccante del Real Madrid può battere un record di Cristiano Ronaldo che regge dal 2013
Kylian Mbappé si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Real Madrid, allarme rientrato per Mbappe. Arbeloa: Disponibile con la Real SociedadSi è allenato bene, con il gruppo ed è disponibile: così l'allenatore del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, in conferenza. tuttomercatoweb.com
Real Madrid, Arbeloa: A dispetto di quanto si legge, ho un ottimo rapporto con la squadraLe indiscrezioni circolate negli ultimi giorni non sono passate inosservate a Real Madrid. L’arrivo di Alvaro Arbeloa in panchina ha acceso il dibattito. tuttomercatoweb.com
Mbappé out Ci pensa un super Vinicius Poker del Real Madrid contro la Real Sociedad 4 Segui #LaLiga su #DAZN x.com
HAPOEL, CRISI TOTALE! VINCONO REAL MADRID E MONACO Ecco cosa è successo nel venerdì di #EuroLega. #EuroLeague facebook