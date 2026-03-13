Torna la Maratona dell' Acqua | Acea sponsor della 31esima edizione della Acea run Rome the Marathon

La Città Eterna si prepara ad accogliere la 31ª edizione della “Acea Run Rome The Marathon”, il più grande evento di running in Italia e tra i più prestigiosi al mondo. Acea quest’anno rafforza ancora di più la partnership con la manifestazione poiché la competizione si svolgerà il 22 marzo, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Acqua. L’hashtag che accompagna l’intera manifestazione è #RunForWater e celebra il profondo legame tra risorsa idrica e sport. Per l’occasione l’azienda ha previsto una serie di iniziative ispirate alla tutela della risorsa idrica, coniugando sport, sostenibilità e impegno per la tutela dell’ambiente e nei giorni delle gare fornirà 125. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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