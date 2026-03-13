La “Maratona dell'Acqua” torna a Roma con la 31ª edizione della “Acea Run Rome The Marathon”. L'evento si svolgerà il 13 marzo 2026, coinvolgendo migliaia di atleti provenienti da diverse nazioni. Acea è lo sponsor principale della manifestazione, che celebra la corsa su strada più importante in Italia e tra le più rinomate a livello internazionale.

Roma, 13 marzo 2026 – La Città Eterna si prepara ad accogliere la 31ª edizione della “Acea Run Rome The Marathon”, il più grande evento di running in Italia e tra i più prestigiosi al mondo. Acea quest'anno rafforza ancora di più la partnership con la manifestazione poiché la competizione si svolgerà il 22 marzo, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell'Acqua. L'hashtag che accompagna l'intera manifestazione è #RunForWater e celebra il profondo legame tra risorsa idrica e sport. Per l'occasione l'azienda ha previsto una serie di iniziative ispirate alla tutela della risorsa idrica, coniugando sport, sostenibilità e impegno per la tutela dell'ambiente e nei giorni delle gare fornirà 125. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Torna la “Maratona dell'Acqua”: Acea sponsor della 31ª edizione della “Acea Run Rome The Marathon

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