Arabia Saudita | oltre 2000 esecuzioni dal 2015 ad oggi
Dal 2015 ad oggi, in Arabia Saudita sono state eseguite oltre 2000 persone, con un numero consistente di condanne per traffico di droga. Nonostante i decreti reali che vietano l’esecuzione di minorenni, le esecuzioni di giovani continuano a essere segnalate. I dati mostrano un aumento delle condanne per reati legati alla droga, mentre il numero di esecuzioni rimane elevato.
? Cosa scoprirai Perché le esecuzioni di minorenni continuano nonostante i decreti reali?. Come spiegano i dati l'aumento delle condanne per traffico di droga?. Chi sono i soggetti più colpiti dalle sentenze del tribunale speciale?. Perché i paesi d'origine dei migranti non contestano queste condanne?.? In Breve Reati per droga costituiscono il 35% delle oltre 2000 esecuzioni dal 2015.. Il 42% dei condannati sono stranieri provenienti da 34 nazioni diverse.. 13 esecuzioni hanno coinvolto minorenni dopo la legge saudita del 2018.. Reati politici rappresentano il 14% delle sentenze tramite il tribunale speciale.. Le esecuzioni capitali in Arabia Saudita hanno superato la soglia delle 2000 unità a seguito delle impiccagioni avvenute nel mese di aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu
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