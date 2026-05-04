Dal 2015 ad oggi, in Arabia Saudita sono state eseguite oltre 2000 persone, con un numero consistente di condanne per traffico di droga. Nonostante i decreti reali che vietano l’esecuzione di minorenni, le esecuzioni di giovani continuano a essere segnalate. I dati mostrano un aumento delle condanne per reati legati alla droga, mentre il numero di esecuzioni rimane elevato.

? Cosa scoprirai Perché le esecuzioni di minorenni continuano nonostante i decreti reali?. Come spiegano i dati l'aumento delle condanne per traffico di droga?. Chi sono i soggetti più colpiti dalle sentenze del tribunale speciale?. Perché i paesi d'origine dei migranti non contestano queste condanne?.? In Breve Reati per droga costituiscono il 35% delle oltre 2000 esecuzioni dal 2015.. Il 42% dei condannati sono stranieri provenienti da 34 nazioni diverse.. 13 esecuzioni hanno coinvolto minorenni dopo la legge saudita del 2018.. Reati politici rappresentano il 14% delle sentenze tramite il tribunale speciale.. Le esecuzioni capitali in Arabia Saudita hanno superato la soglia delle 2000 unità a seguito delle impiccagioni avvenute nel mese di aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arabia Saudita: oltre 2000 esecuzioni dal 2015 ad oggi

Notizie correlate

Il record di bin Salman: dal 2015 in Arabia Saudita oltre 2000 esecuzioniCon le ultime impiccagioni di aprile, il numero delle condanne a morte eseguite in Arabia Saudita dal 2015 ha raggiunto e superato quota 2000.

La spinta di Arabia Saudita e Israele ha convinto Trump ad attaccare l'IranLe valutazioni dell'intelligence americana non rilevavano minacce imminenti, ma gli alleati regionali sostenevano che fosse il momento di colpire Il...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Blog | Il record di bin Salman: dal 2015 in Arabia Saudita oltre 2000 esecuzioni; Arabia Saudita, la guerra e il dopo petrolio: stop alle dighe per lo sci, come funziona il maxi impianto solare (con 5.000 robot che tolgono la sabbia); Perché gli Emirati arabi uniti lasciano l'Opec dopo 60 anni; Cede il cartello dei petrolieri, gli Emirati escono dall’Opec.

Il record di bin Salman: dal 2015 in Arabia Saudita oltre 2000 esecuzioniCon le ultime impiccagioni di aprile, il numero delle condanne a morte eseguite in Arabia Saudita dal 2015 ha raggiunto e superato quota 2000. Il macabro conteggio, tenuto dall’Organizzazione saudita ... ilfattoquotidiano.it

Arabia Saudita, Diriyah accelera: 490 milioni di dollari per il SAMoCANel mega-sviluppo di Diriyah prende avvio la costruzione del Saudi Arabia Museum of Contemporary Art (SAMoCA), progetto simbolo della strategia culturale del Regno, dove infrastruttura, identità e ... ilgiornaledellarte.com

Da giugno Arabia Saudita, Russia e altri 5 Paesi dell'#Opec+ aumenteranno la loro produzione di #petrolio di 188mila barili al giorno. La decisione è stata presa nella riunione odierna, la prima dopo l'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'organizzazione. - facebook.com facebook

Da giugno Arabia Saudita, Russia e altri 5 Paesi dell' #Opec+ aumenteranno la loro produzione di #petrolio di 188mila barili al giorno. La decisione è stata presa nella riunione odierna, la prima dopo l'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'organizzazione. x.com