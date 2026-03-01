La spinta di Arabia Saudita e Israele ha convinto Trump ad attaccare l' Iran

Il presidente Donald Trump ha deciso di attaccare l'Iran sabato, dopo settimane di tensioni crescenti. La mossa è stata influenzata dalla pressione di Arabia Saudita e Israele, che hanno sostenuto un intervento militare. L'attacco, che coinvolge obiettivi iraniani, è stato annunciato ufficialmente e ha portato a un'escalation delle operazioni militari nella regione.

Le valutazioni dell'intelligence americana non rilevavano minacce imminenti, ma gli alleati regionali sostenevano che fosse il momento di colpire Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha effettuato numerose telefonate private a Trump nel corso dell'ultimo mese, sollecitando un attacco statunitense, nonostante il suo sostegno pubblico a una soluzione diplomatica, hanno riferito le quattro persone. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, nel frattempo, ha proseguito la sua lunga campagna pubblica a favore di attacchi americani contro quello che considera un nemico esistenziale del suo paese.