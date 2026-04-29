Food truck cappelletti aquiloni colorati e concerti in spiaggia | tutti gli eventi del ponte del Primo Maggio

Durante il ponte del Primo Maggio, le piazze e le spiagge della zona si sono animate con numerosi eventi. Sono stati presenti food truck con piatti di pesce e specialità locali, oltre a bancarelle di cappelletti fatti a mano e stand con carciofi. Sono stati organizzati concerti sulla spiaggia e spettacoli con aquiloni colorati, attirando molte persone che hanno partecipato alle attività all’aperto e alle degustazioni.

Le piazze e le spiagge si riempiono: dai cappelletti tirati a mano al pesce azzurro sulla griglia, passando per carciofi, food truck e calici di vino locale, il ravennate nel lungo weekend del Primo Maggio torna a raccontarsi attraverso ciò che sa fare meglio: accogliere, cucinare, stare insieme.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Marecchia Dream Fest al ponte di Tiberio: concertone del 1° Maggio, tanti ospiti live e food truckDal 30 al 3 maggio, il Marecchia Dream Fest torna all'ombra del ponte di Tiberio con world music, rock e set di elettronica. Il collettivo Free Soul presenta la festa del Primo Maggio a Carignano con dj set e food truckVenerdì 1° maggio Free Soul torna ad animare il quartiere di Carignano con un nuovo appuntamento open air nel cuore della città.