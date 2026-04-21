Il vento chiama Pinarella risponde | il Festival degli Aquiloni torna a incantare il litorale
Dopo la preview di Pasqua, il Festival degli Aquiloni si appresta ad aprire ufficialmente i battenti sulla spiaggia di Pinarella di Cervia. La manifestazione, denominata Artevento – Festival Internazionale dell’Aquilone, si svolgerà dal 23 aprile al 3 maggio, attirando appassionati e visitatori da diverse zone. L’evento prevede esposizioni, spettacoli e attività dedicate al mondo degli aquiloni, che si svolgeranno lungo il litorale della località balneare.
Dopo la preview del weekend di Pasqua, è ora tutto pronto per l’inizio ufficiale di Artevento – Festival Internazionale dell’Aquilone, in programma dal 23 aprile al 3 maggio sulla spiaggia di Pinarella di Cervia. La 46° edizione della manifestazione si preannuncia ancora più ricca e articolata.Il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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