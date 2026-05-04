Aquila Basket | reazione vincente contro Udine per i playoff

L’Aquila Basket ha conquistato una vittoria importante contro Udine nei playoff, grazie a una ripresa efficace dopo il crollo nel secondo quarto. Durante la partita, l’allenatore ha chiuso il quarto con un timeout e ha modificato alcune strategie, permettendo alla squadra di riacquisire fiducia e ritmo. La squadra ha così invertito il trend negativo e portato a casa il risultato finale, consolidando la propria posizione nei playoff.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'Aquila a gestire il crollo del secondo quarto?. Quali fattori hanno permesso a Forray di resettare la partita?. Cosa deve succedere tra Bologna e Varese per i playoff?. Quanti sono gli inquilini in difficoltà con gli affitti in Alto Adige?.? In Breve Prossima sfida playoff contro Milano domenica 10 maggio alle ore 17:00 in BTS Arena.. Eliminazione Trento Serie C dopo sconfitta 2 a 1 contro Giana Erminio al Briamasco.. Morosità edilizia sociale in Alto Adige raggiunge 3,42 milioni di euro per 2000 inquilini.. La Dolomiti Energia Trentino batte Udine per 69-76 in una sfida decisiva per le speranze playoff, confermando la propria volontà di restare in corsa per l’alta classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aquila Basket: reazione vincente contro Udine per i playoff Notizie correlate L'Aquila fa il colpaccio in Friuli, Udine battuta 69-76 e playoff ancora nel mirino. Gli highlightsLa Dolomiti Energia Trentino ritrova il sorriso e, soprattutto, due punti pesantissimi nella corsa playoff. Leggi anche: Basket: Reggio Emilia, colpo playoff a Trento. Treviso batte Udine e infiamma la corsa salvezza Tutti gli aggiornamenti Aquila, una vittoria a Udine per tenere accesa la speranza playoffI bianconeri trentini vincono 76-69. Per centrare la post season occorrerà battere Milano e sperare nella sconfitta di Varese con Bologna ... rainews.it Diretta/ Venezia Trento (risultato finale 93-68): Reyer domina, altro ko per Aquila (basket, 27 gennaio 2024)DIRETTA VENEZIA TRENTO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE! Finalmente possiamo dare il via alla diretta di Venezia Trento, nel frattempo possiamo ricordare che la partita di andata era andata in scena il 3 ... ilsussidiario.net