Apre le porte il nuovo centro per l' impiego | a Lugo locali più ampi e ristrutturati

Mercoledì 6 maggio alle 11 si terrà l'inaugurazione della nuova sede del centro per l'impiego di Lugo, situata in piazzale Carducci. La struttura è stata ristrutturata e ampliata rispetto alla precedente, offrendo spazi più moderni e funzionali. L'apertura segna il trasferimento delle attività in un edificio rinnovato, pronto a ospitare i servizi rivolti agli utenti. L'evento prevede la presenza di rappresentanti istituzionali e operatori del settore.