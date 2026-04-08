Arezzo ha inaugurato un nuovo Centro per l’Impiego, che ora offre un punto di riferimento per chi cerca lavoro. La struttura appena aperta si trova in una sede rinnovata, pronta ad accogliere i cittadini in cerca di occupazione. La comunicazione ufficiale del Comune conferma l’apertura, segnando un passo concreto per facilitare l’orientamento e l’assistenza ai disoccupati della zona.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo AREZZO – Oh, stavolta s’è fatto sul serio. Stamattina, tra strette di mano, sorrisi e discorsoni, è stato inaugurato il nuovo Centro per l’Impiego, proprio lì dove una volta c’era la vecchia Caserma Cadorna, che ormai cadeva a pezzi e un si poteva più vede’. C’erano tutti: il vicesindaco Lucia Tanti, gli assessori Casi, Lucherini e Carlettini, tecnici, costruttori e compagnia bella. Insomma, una bella passerella per tagliare il nastro a questo edificio tutto nuovo, moderno e – dicono loro – pure sostenibile. Il posto è stato rifatto da cima a fondo: via il vecchio, dentro il nuovo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, apre il Centro per l’Impiego nuovo di pacca: lavoro cercasi… ma almeno ora si sa dove andare!

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