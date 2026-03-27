Sabato alle 21, la squadra Sab Group Rubicone scenderà in campo a Macerata per affrontare la Paoloni, che si trova all'ottavo posto in classifica con 31 punti. La formazione, attualmente seconda nel girone D di Serie B, arriva da una vittoria per 3-0 contro Ravenna. La partita si svolgerà nel weekend e vedrà le due squadre confrontarsi sul taraflex.

Dopo la convincente vittoria per 3-0 contro Ravenna, la Sab Group Rubicone – attuale vicecapolista del girone D di Serie B – torna in campo sabato alle ore 21 a Macerata per affrontare la Paoloni Dopo la convincente vittoria per 3-0 contro Ravenna, la Sab Group Rubicone – attuale vicecapolista del girone D di Serie B – torna in campo sabato alle ore 21 a Macerata per affrontare la Paoloni, ottava in classifica con 31 punti. Alla vigilia del match, il coach gialloblù Stefano Mascetti analizza l’ultimo successo interno: “È stata la classica partita tra squadre con una classifica e obiettivi differenti. In alcuni frangenti abbiamo fatto fatica a imporre il nostro gioco, anche per merito della bella prestazione dei giovani del Ravenna, ma abbiamo dimostrato grande maturità nei momenti difficili”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Pallavolo, la vicecapolista Sab Group Rubicone torna in campo sabato a Macerata

Articoli correlati

Volley, dopo le sconfitte contro Ferrara e Forlì, la Sab Group Rubicone in campo a San Severino MarcheMascetti analizza il momento della squadra: “Credo che avremmo potuto fare qualcosa in più in tutti i fondamentali, ma in questo periodo non siamo al...

Volley serie B, la Querzoli pronta a dare battaglia alla Sab Group Rubicone nel derby romagnoloLa formazione forlivese arriva a questo appuntamento con il vento in poppa reduce dalla convincente e preziosa vittoria conquistata sabato scorso...

Approfondimenti e contenuti su Sab Group Rubicone

Temi più discussi: La Sab Group aspetta la Consar Ravenna; Pallavolo, Sab Group Rubicone-Consar Pietro Pezzi Ravenna: il prepartita di coach Mascetti; Match report | Sab Group Rubicone - Consar Pietro Pezzi Ravenna 3-0.

La Sab Group aspetta la Consar RavennaDopo l’emozionante vittoria conquistata in rimonta per 3-2 sul campo della Sios Novavetro, la vicecapolista del campionato di pallavolo ... ilrestodelcarlino.it

Pallavolo, Sab Group Rubicone-Consar Pietro Pezzi Ravenna: il prepartita di coach MascettiAlla vigilia della sfida, Mascetti sottolinea l’importanza di affrontare ogni match con concentrazione: I giovani della Consar verranno a San Mauro cercando di giocare a viso aperto, sapendo di non a ... cesenatoday.it

Volley, Sab Group Rubicone vince in contro Consar Pietro Pezzi Ravenna e consolida il secondo posto #Cesena - facebook.com facebook