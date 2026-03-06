Volley serie B la Querzoli pronta a dare battaglia alla Sab Group Rubicone nel derby romagnolo

Sabato alle 20.30 al PalaRomiti si svolge il derby romagnolo tra la Querzoli e la Sab Group Rubicone, due squadre di Serie B maschile di volley. La partita rappresenta uno degli incontri più attesi della stagione e vedrà le squadre scendere in campo con l’obiettivo di ottenere la vittoria. La sfida si svolge nel contesto di un campionato molto seguito nella regione.

La formazione forlivese arriva a questo appuntamento con il vento in poppa reduce dalla convincente e preziosa vittoria conquistata sabato scorso Sabato alle 20.30 i riflettori del PalaRomiti si accenderanno su una delle sfide più attese dell’intera stagione di Serie B maschile del volley. Per la 18ª giornata di campionato la Querzoli Volley Forlì riceve la Sab Group Rubicone in un derby romagnolo che profuma di alta classifica e grandi ambizioni. La formazione forlivese arriva a questo appuntamento con il vento in poppa reduce dalla convincente e preziosa vittoria conquistata sabato scorso sul campo di San Severino Marche. Un successo che ha confermato il buono stato di forma dei ragazzi di Forlì e ha alimentato la "fame" di un gruppo deciso a dimostrare il proprio valore contro le big del girone. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Volley, la Sab Group Rubicone comincia l'anno nuovo trovando la decima vittoria consecutivaL’anno nuovo si apre nel segno del carattere per la Sab Group Rubicone, che conquista la decima vittoria consecutiva superando 3-2 la Novavolley...

Volley, la Sab Group Rubicone chiude il girone d'andata a San Marino: obiettivo mantenere la testa del gironeSi chiude il girone d’andata per la capolista del girone D di Serie B, la Sab Group Rubicone, che sabato alle 17:30 sarà ospite della Gemini Med a...

Tutti gli aggiornamenti su Sab Group Rubicone.

Temi più discussi: La Sab Group non si ferma. Vittoria netta su Montorio; Volley, Rubicone alle prese con Ferrara: Ordine e tranquillità di gioco saranno fondamentali; Volley, Rubicone perde 3-1 in casa contro Ferrara e lascia la vetta del girone; Sab Group, passo falso. Lascia la vetta ad Osimo.

Volley serie B, la Querzoli pronta a dare battaglia alla Sab Group Rubicone nel derby romagnoloLa formazione forlivese arriva a questo appuntamento con il vento in poppa reduce dalla convincente e preziosa vittoria conquistata sabato scorso ... forlitoday.it

Volley, Rubicone a Forlì in cerca di riscatto dopo la sconfitta incassata contro FerraraDopo la sconfitta interna contro Ferrara, la Sab Group Rubicone torna in campo sabato alle 20:30 in trasferta contro la Querzoli Volley Forlì, attualmente quinta in classifica. Una gara impegnativa pe ... today.it

Archiviata la vittoria sul campo di Montorio, la Sab Group Rubicone in Volley oggi pomeriggio tornerà in campo al Palasport... - facebook.com facebook