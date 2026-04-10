Dopo ore di ricerche intense, l’anziano scomparso a Gioiosa Ionica è stato rintracciato. Le operazioni di ricerca hanno coinvolto i Carabinieri e unità specializzate, che hanno localizzato l’uomo in una zona periferica del paese. La polizia ha condotto una serie di verifiche lungo diverse aree. La sua posizione è stata confermata grazie a un intervento coordinato tra le forze dell’ordine e i volontari impegnati nelle ricerche.

Si è conclusa positivamente la vicenda dell’anziano scomparso a Gioiosa Ionica (Reggio Calabria): l’uomo, affetto da diverse patologie, è stato ritrovato dopo ore di ricerche grazie all’intervento dei Carabinieri, che hanno attivato un massiccio dispositivo di ricerca per garantirne la sicurezza. L’allarme e l’inizio delle ricerche Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la scomparsa dell’uomo era stata segnalata nella giornata di ieri da un familiare, preoccupato per il mancato rientro a casa. La denuncia è stata presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Gioiosa Ionica, dando così il via alle operazioni di ricerca. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ritrovato l’anziano scomparso a Gioiosa Ionica grazie a ricerche a tappeto, dove è stato localizzato l’uomo

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Ritrovato l’anziano scomparso a Gioiosa Ionica grazie a ricerche a tappeto, dove è stato localizzato l’uomoAnziano scomparso a Gioiosa Ionica ritrovato dopo ore di ricerche: fondamentale l’intervento dei Carabinieri e delle unità speciali. virgilio.it

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