90enne scompare a Catania figlio lancia l' allarme | interviene la polizia dove è stato trovato l' anziano

Un uomo di quasi 90 anni è scomparso a Catania e il figlio ha segnalato la sua scomparsa alle forze dell’ordine. La Polizia ha avviato le ricerche e, successivamente, ha rintracciato l’anziano, riportandolo a casa. La scomparsa è avvenuta nella zona cittadina, ma non sono stati forniti dettagli su come sia stato ritrovato o sulle circostanze.

Un anziano di quasi 90 anni è stato ritrovato e riportato a casa dagli agenti della Polizia di Stato a Catania, dopo che il figlio aveva lanciato l’allarme per la sua scomparsa. L’uomo, affetto da demenza senile, si era allontanato spontaneamente nel primo pomeriggio, facendo temere per la sua incolumità. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, il cittadino è stato rintracciato e affidato ai familiari. La segnalazione e l’avvio delle ricerche Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando il figlio dell’anziano, preoccupato per l’assenza di notizie da alcune ore, ha contattato la Sala Operativa della Questura di Catania. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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