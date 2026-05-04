Antonio Fasano candidato a Campagna | ‘Impegno concreto per servizi e cittadini’

A Campagna si avvicina la fase decisiva delle elezioni comunali, con diverse candidature in corsa. Tra queste, quella di Antonio Fasano, che ha annunciato il suo impegno a migliorare i servizi e le pratiche quotidiane per i cittadini. La campagna elettorale si concentra sui temi legati a uffici pubblici e servizi di prossimità, portando il dibattito sulla concretezza delle proposte e sulle questioni pratiche della vita quotidiana.

A Campagna la tornata elettorale entra nella sua fase più concreta anche attraverso candidature che provano a riportare il confronto sui servizi, sugli uffici, sulle pratiche quotidiane. È in questo spazio, meno esposto agli slogan e più vicino alla vita amministrativa reale, che si colloca la scelta dell’architetto Antonio Fasano di candidarsi al prossimo consiglio comunale al fianco di Pierfrancesco D’Ambrosio. La sua decisione, spiegata in queste prime settimane di confronto con i cittadini, nasce da una convinzione semplice ma impegnativa: fare politica in una comunità non significa promettere risultati straordinari, ma assumersi la responsabilità di far funzionare ciò che incide ogni giorno sulla vita delle persone.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Antonio Fasano candidato a Campagna: ‘Impegno concreto per servizi e cittadini’ Notizie correlate Civiche e centrodestra insieme, coalizione di “salute pubblica”: candidato sindaco è FasanoSciolta anche la riserva nel raggruppamento che si pone in alternativa all’amministrazione uscente. Pallamano: Junior Fasano a Chiaravalle per il terzo impegno in otto giorniFASANO - Messa da parte l'amarezza per la sconfitta nel derby interno con il Conversano, è già tempo di tornare in campo per la Junior Fasano, attesa... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Racconti sotto l’ombrellone di Antonio Fasano: viaggio nella vita quotidiana tra satira e saggezza popolare; Piteo la continuità, Fasano per la svolta. L’alternativa è Coronese, presentate sedici liste; A Belvedere Marittimo la presentazione del libro sui santuari di Basilicata e Calabria; Elezioni a Campagna 2026: ecco liste e candidati. Elezioni comunali 2016, a Fasano (Br) spunta il candidato a sua insaputa. Che scopre di essere in lista e denuncia tuttiGli hanno telefonato invitandolo a ritirare il materiale elettorale, ossia i classici ‘santini’ con tanto di nome e cognome dei candidati. Solo così, il 13 maggio scorso, un cittadino di Fasano, in ... ilfattoquotidiano.it Fasano, elettore scopre di essere candidato a sua insaputa e querela l’aspirante sindacoA Fasano, in provincia di Brindisi, un elettore ha scoperto di essere candidato al consiglio comunale a sostegno dell’aspirante sindaco Antonio Clarizio. Non appena appresa la notizia, il cittadini ... fanpage.it Domenica 3 Maggio 2026 verrà Portata la Sacra Cinta da Angela Fasano figlia di Antonio Fasano e nipote di Pasquale Fasano - facebook.com facebook