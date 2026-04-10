Pallamano | Junior Fasano a Chiaravalle per il terzo impegno in otto giorni
La Junior Fasano torna in campo domani alle 18:30 nel Palazzetto di Chiaravalle per il terzo impegno in otto giorni. Dopo la sconfitta nel derby interno con il Conversano, la squadra si prepara per questa nuova sfida senza pause. La partita si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito, con la formazione pronta a scendere in campo dopo una serie di incontri ravvicinati.
FASANO - Messa da parte l'amarezza per la sconfitta nel derby interno con il Conversano, è già tempo di tornare in campo per la Junior Fasano, attesa nel Palazzetto dello Sport di Chiaravalle alle 18:30 di domani, sabato 11 aprile 2026. La gara in casa della Publiesse, valida per la 24esima (e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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