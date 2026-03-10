Civiche e centrodestra insieme coalizione di salute pubblica | candidato sindaco è Fasano

A Gallipoli, civiche e centrodestra hanno annunciato una coalizione unita per le prossime amministrative, con Fasano come candidato sindaco. La coalizione si presenta come alternativa al governo uscente, guidato da Stefano Minerva, e ha scelto in giornata Tony Piteo come candidato sindaco, dopo che quest’ultimo era stato indicato dall’attuale amministrazione. La campagna elettorale sta entrando nel vivo con questa alleanza ufficiale.

Sciolta anche la riserva nel raggruppamento che si pone in alternativa all’amministrazione uscente. L’ex capogruppo di Gallipoli Futura in tandem con Coppola incassa l’accordo anche con Ruggeri e la Lega, resta solo il problema dei simboli sollevato da Padovano. “Sarò garante della collegialità e del buon governo” Discorso che interessa da vicino i partiti del centrodestra con Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Lega e Udc che invece hanno ribadito che l'intesa passa anche dalla possibilità di creare liste di riferimento con i propri simboli. Questione che sarà affrontata nella giornata di venerdì, ma che dovrebbe essere poi superata in nome dell'unità di intenti, anche perché i partiti del centrodestra non sembrano intenzionati a fare passi indietro in tale direzione anche a costo di far saltare l'accordo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Articoli correlati

Coppola e Fasano formalizzano il ticket: liste del sindaco e due civiche per il candidatoI due esponenti politici rinnovano la disponibilità alla guida della coalizione e invitano alla costituzione del tavolo del centrodestra.

Coalizione di centrosinistra a Cava: il candidato sindaco è AccarinoNella serata di ieri venerdì 27 febbraio le delegazioni di Casa Riformista rappresentata da Enrico Bastolla, Azione dai consiglieri comunali...

Una raccolta di contenuti su Civiche e centrodestra insieme...

Temi più discussi: Coppola e Fasano formalizzano il ticket: liste del sindaco e due civiche per il candidato; Graverini garante e l'ok all'accordo, Comanducci: Un segnale di coerenza alla città; Nasce la lista civica Reggio Protagonista, Veronese: Al centrodestra proporremo un candidato di altissimo profilo morale e istituzionale · ilreggino.it; Centrodestra, sintesi e unione senza alternative: il tavolo è permanente. Melani Graverini: Preoccupato.

Civiche e centrodestra insieme, coalizione di salute pubblica: candidato sindaco è FasanoGALLIPOLI – Il dado è tratto anche nella coalizione che scende in campo con convinzione e unita come alternativa al decennale governo di Stefano Minerva e dell’amministrazione uscente che proprio ... lecceprima.it

L’appello di Fasano: Partiti e civiche escano allo scoperto. Io e Coppola pronti, ma no ai giochettiIl già capogruppo dell’opposizione interviene nel dibattito legato alle candidature e ai programmi per la città in vista delle amministrative e stigmatizza lo stallo della coalizione alternativa al go ... lecceprima.it

A Gallipoli prende forma la sfida per le amministrative. Il Pd candida Tony Piteo alla guida del centrosinistra, mentre il centrodestra punta sull’ex sindaco Flavio Fasano, con una coalizione di partiti e liste civiche. - facebook.com facebook

Civiche benemerenze, l’amministrazione comunale aggiorna il regolamento per valorizzare i cittadini che si distinguono per la comunità x.com