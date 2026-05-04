Un giovane pilota italiano ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva in una gara a Miami, dedicando il successo a Zanardi. La corsa si è conclusa con un crollo delle Ferrari nel finale, mentre il pilota ha festeggiato il risultato con una dedica speciale. La competizione si è svolta su un circuito cittadino con condizioni di gara variabili, e l’atleta ha tagliato il traguardo davanti agli avversari.

Roma - Il giovane talento italiano conquista la terza vittoria consecutiva negli Stati Uniti tra emozioni, colpi di scena e una gara che penalizza le Rosse Il Gran Premio di Miami si trasforma nel palcoscenico dell’ennesima affermazione di Kimi Antonelli, che firma una prestazione impeccabile e conquista la terza vittoria consecutiva, consolidando la propria leadership nel mondiale. Il pilota italiano della Mercedes parte dalla pole position e, nonostante uno scatto iniziale non perfetto, riesce a gestire con lucidità ogni fase della gara, imponendo il proprio ritmo fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle si piazzano le due McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri protagonisti di una gara solida e costante.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Antonelli domina a Miami con dedica a Zanardi: Ferrari crollano nel finale

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